Feci ölüm! Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı

Sinop istikametine giden Ethem T. (32) yönetimindeki tır, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Keskin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Keskin kaza yerinde yapılan ilk müdahelesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Keskin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alanına tır sürücüsü ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA