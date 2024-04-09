Feci ölüm! Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı

Sinop istikametine giden Ethem T. (32) yönetimindeki tır, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Keskin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Keskin kaza yerinde yapılan ilk müdahelesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Keskin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alanına tır sürücüsü ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.