Alanya'da yeni dönem! Artık o logo kullanılmayacak

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığı Alanya Belediye Meclisi ilk kez toplandı. MHP grubunun red, AK Parti grubunun çekimser oy kullanırken CHP ve İYİ Parti Meclis Üyeleri kabul oyu ve ' Bir Alanyamız Var' logosunun kaldırılması kabul edilmiş oldu. Artık bu logo Alanya Belediye logosunun yanında yer almayacak. Bu kararı almalarının sebebi olarak kurumsal kavram karmaşasına yol açılmaması sebep olarak gösterildi.

Kaynak: Haber Merkezi