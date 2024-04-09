Hülya Avşar'dan flaş evlilik açıklaması: '5 yılda bir yenilensin'

Evliliğe farklı bir açıdan yaklaşılması gerektiğini savunan Hülya Avşar, 5 yıllık periyotlarla yenilenen bir kira kontratı modeli önerisinde bulundu. Bu modelin çiftlere, belirtilen süre sonunda birbirlerine olan bağlılıklarını tekrardan değerlendirme fırsatı sunacağının ve heyecanı canlı tutacağının da altını çizdi….

YENİ BİR TARTIŞMA YARATTI

Avşar’ın bu önerisi, evliliğin süresinin nasıl yönetileceğiyle ilgili yeni bir tartışmayı da gündeme getirdi. Prof. Dr. Arif Verimli, Avşar’ın evliliğe dair radikal önerisine karşı resmen şaştı kaldı. Önce ne diyeceğini bilemeyen Verimli, ardından kendini toparlayarak konuşla ilgili düşüncelerini “Hak vermeye çalışıyorum” diyerek belirtti.

Avşar’ın evliliğe dair bu yenilikçi önerisi ve programın bu bölümü, kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. İzleyiciler ve takipçiler, evlilik kurumunun geleceğine dair farklı yorumlar yaparak, konunun daha geniş bir tartışma platformunda ele alınmasını istediklerini söylediler. Hülya Avşar'ın cesur önerisi, evlilik ve ilişkiler üzerine düşünme biçimimizi değiştirebilir mi sorusunu akıllara getirdi.

Kaynak: KARAR