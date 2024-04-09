Tatil beldesinde alkollü sürücü dehşet saçtı

Mümin Karadağ yönetimindeki otomobil, Efe Beyazıt Y. yönetimindeki kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Jandarma ekiplerince kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, kazada yaralanan Mümin Karadağ otomobilde yolcu konumunda bulunan Nermin Kaya (46) kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Yaralılardan Nermin Kaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ve 1.36 promil alkollü olduğu belirlenen Karadağ'ın hastanede tedavisi sürüyor. Kamyonet sürücüsü Efe Beyazıt Y., ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.