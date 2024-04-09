Tatil beldesinde alkollü sürücü dehşet saçtı

Mümin Karadağ yönetimindeki otomobil, Efe Beyazıt Y. yönetimindeki kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Jandarma ekiplerince kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, kazada yaralanan Mümin Karadağ otomobilde yolcu konumunda bulunan Nermin Kaya (46) kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yaralılardan Nermin Kaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ve 1.36 promil alkollü olduğu belirlenen Karadağ'ın hastanede tedavisi sürüyor. Kamyonet sürücüsü Efe Beyazıt Y., ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA