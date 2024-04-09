Faciaya ramak kala! Çekicinin üzerindeki araç, otobüsün üzerine düştü

N.T., kullandığı çekiciyle viraja hızlı girdi. Bu sırada, çekicide arıza nedeniyle yüklü olan hafif ticari araç, yoldan geçen F.Ş. yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünün üzerine düştü.

TERS DÖNDÜ

Hafif ticari araç ters dönerken, otobüste de hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, bir süre trafiğe kapatılan yol, ters dönen aracın başka bir çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: DHA