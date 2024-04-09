- Asayiş

Faciaya ramak kala! Çekicinin üzerindeki araç, otobüsün üzerine düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, viraja hızlı giren çekicinin üzerindeki hafif ticari araç, yoldan geçen halk otobüsünün üzerine düştü.

Faciaya ramak kala! Çekicinin üzerindeki araç, otobüsün üzerine düştü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

N.T., kullandığı çekiciyle viraja hızlı girdi. Bu sırada, çekicide arıza nedeniyle yüklü olan hafif ticari araç, yoldan geçen F.Ş. yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünün üzerine düştü.

TERS DÖNDÜ

Hafif ticari araç ters dönerken, otobüste de hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, bir süre trafiğe kapatılan yol, ters dönen aracın başka bir çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. 

Kaynak: DHA

# Bir

09 Nis 2024 - 20:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Faciaya ramak kala! Çekicinin üzerindeki araç, otobüsün üzerine düştü mask
Faciaya ramak kala! Çekicinin üzerindeki araç, otobüsün üzerine düştü
Korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobil ikiye bölündü mask
Korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobil ikiye bölündü
Feci kaza! Küçük çocuk traktörün altında kaldı mask
Feci kaza! Küçük çocuk traktörün altında kaldı
Korkunç kaza! Otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı; ölü ve yaralılar var mask
Korkunç kaza! Otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı; ölü ve yaralılar var
Lahmacun dehşeti: Siparişleri iftara yetişmeyince... mask
Lahmacun dehşeti: Siparişleri iftara yetişmeyince...
Eşyaları yola atıp, eve giren 3 polisi yaralamıştı! Tedavi için Konya'ya gönderildi mask
Eşyaları yola atıp, eve giren 3 polisi yaralamıştı! Tedavi için Konya'ya gönderildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber