Faciaya ramak kala! Çekicinin üzerindeki araç, otobüsün üzerine düştü

N.T., kullandığı çekiciyle viraja hızlı girdi. Bu sırada, çekicide arıza nedeniyle yüklü olan hafif ticari araç, yoldan geçen F.Ş. yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünün üzerine düştü.
TERS DÖNDÜ
Hafif ticari araç ters dönerken, otobüste de hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, bir süre trafiğe kapatılan yol, ters dönen aracın başka bir çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.