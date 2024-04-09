16 yaşındaki gençlerin ‘kız meselesi' kanlı bitti: 6 kez bıçaklandı

İzmir’deki korkunç olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesi Hürriyet Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada ‘kız meselesi’ yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

16 YAŞINDAKİ EGE 6 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Parkta buluşan iki genç grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle, gençlerden K.Ç., Ege Hepbalıkçılar’ı (16) 6 yerinden bıçakladı. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Ege, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; kavgaya karıştıkları belirlenen K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, E.D. ise serbest bırakıldı.

BABASINDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan Ege Hepbalıkçılar'ın babası, sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Baba Göksel Hepbalıkçılar, oğlu Ege'nin fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu" notunu düştü.

Kaynak: DHA