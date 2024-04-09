Antalya'da iki kez eğlence mekanına silahlı saldırı: 10 şüpheli gözaltına alındı

Şubat ayında Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi'ndeki eğlence mekanında meydana gelen olayda iddiaya göre; Ozan ve Mustafa P. kardeşler, gece saatlerinde eğlence mekanına gitti. Burada mekan sahibi Serhat A. ile tartışan 2 kardeş, dışarı atıldı. Olayın ardından 2 kardeş, eğlence mekanına saldırı için Adana'daki Hüseyin A. ve Fırat S. ile anlaştı. Eğlence mekanına gece saatlerinde motosikletle giden ikili, bir anda ateş etmeye başladı.

İKİ KEZ KURŞUNLADILAR

Hüseyin A. ve Fırat S., 2 Mart'ta aynı motosiklet ile yine mekanın önüne geldi. Yanlarındaki tabanca ile eğlence mekanına doğru ateş eden ikili, ardından olay yerinden uzaklaştı. Kurşunlardan birisi mekan önünde midye dolma satan İbrahim Koçan'ın ense ve sırtına isabet etti. Yaralanan Koçan, hastaneye kaldırıldı.

8 ADRESE OPERASYON

Çalışma başlatan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Nisan'da şüphelilere yönelik Adana ve Antalya'da 8 adrese operasyon düzenledi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekatçılarının da katıldığı 'Paket' isimli operasyonda azmettirici olarak Ozan P. ve kardeşi Mustafa P., kurşunlama olayını gerçekleştiren Hüseyin A. ve Fırat S., şüphelilere müşterilerinin motosikletlerini temin ettiği belirlenen Salih K. ve kardeşi Ozan K., şüphelileri evinde saklayan Tahir Y., olayla ilişkisi bulunan Mustafa İ., Uğur E. ve Mehmet K. gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda ayrıca tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ozan P.'nin farklı suçlardan 35, Hüseyin A.'nın 25, Fırat S.'nin 27 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Ozan Paket, Mustafa Paket, Fırat Sevimli, Salih Karakaş, Mehmet Arat ve Uğur Erce tutuklandı; Tahir Y. ve Ozan K. savcı kararıyla, Mehmet K. ve Mustafa İ. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA