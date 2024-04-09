ATV'yi sollamak isteyen kamyon adeta ölüm saçtı

İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, önünde seyreden Emin Coşkun'un kullandığı ATV'yi sollamak istedi. Kamyon, sollama sırasında önünde seyreden ATV'ye çarptı.

YOLA SAVRULDU

ATV'nin sürücüsü Coşkun, çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Coşkun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA