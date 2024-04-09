Alanya'da bayram boyunca fırınlar açık olacak mı?

Alanya'da bayram boyunca fırınların açık olup olmayacağı merak konusu. Tatilin başlamasıyla bazı fırınların kapalı olduğunu gören vatandaşlar tedirgin bir şekilde konuyu araştırmaya başladı. Ancak konuyla ilgili iç rahatlatan haber Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir'den geldi. Demir, nöbetçi fırınların bayram boyunca açık olacağının müjdesini verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.