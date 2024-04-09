Alanya'da bayram boyunca fırınlar açık olacak mı?

Alanya'da bayram boyunca fırınların açık olup olmayacağı merak konusu. Tatilin başlamasıyla bazı fırınların kapalı olduğunu gören vatandaşlar tedirgin bir şekilde konuyu araştırmaya başladı. Ancak konuyla ilgili iç rahatlatan haber Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir'den geldi. Demir, nöbetçi fırınların bayram boyunca açık olacağının müjdesini verdi.

Kaynak: Haber Merkezi