Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay hakkında sözledikleri şoke etti

2005 yılında evlenen çift 13 yıl evli kalmış ve 2018 yılında birlikteliklerini sonlandırma kararı almıştı. Kutluay, geçtiğimiz aylarda Real Madrid'e transfer olan oğlu Ömer için nafaka ödemek istemediğini belirterek dava açtı. Bu hareketine ise Şener'den tepki gecikmedi.

'ZOR DURUMDA OLMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM'



Eski eşinin açtığı davaya tepki gösteren Demet Şener ise Kanal D habere yaptığı açıklamada şu sözlerle tepki göstererek şunları söyledi: "Gelir düzeyi artık çok kötüymüş, dava bana karşı açıldı. Dava celbi geldiğinde benim haberim oldu. Bunca yıllık profesyonel, Türkiye'nin sayılı kulüplerinde inanılmaz anlaşmalarla oynayan NBA'e kadar giden İbrahim Kutluay'ın zor durumda olmasına da çok üzüldüm.

'KENDİSİ İÇİN BİR YARDIM DEFİLESİ DÜZENLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

Bir yardım defilesi de düzenlemeyi düşünüyorum kendisine. Böyle bir ironi ile kapatmış olayım, baya komik geliyor. Ben her üç haftada bir Ömer'in yanındayım. Bütün ihtiyaçlarını gittiğimde karşılıyorum. Ömer'in Real Madrid'den aldığı herhangi bir maaş yoktur. Zaten Ömer'in velayeti bendedir, bir anlaşma yapılması gerekiyorsa bu anlaşmayı kanunen benim yapmam gerekiyor."

Kaynak: Haber Merkezi