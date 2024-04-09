Alanya'da şoke eden ölüm! Evinde fenalaşan adam hayatını kaybetti

Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda 52 yaşındaki Mustafa Eren dairesinde fenalaştı. Ailesinin durumun üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Eren'i hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen Eren yaşamını yitirdi. Eren’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi