Metin Akpınar ve kızı arasında sular durulmuyor. İşte Akpınar'ın yeni hamlesi...

Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları ile arasında gerginlik sürüyor. Son gelişmeye göre Metin Akpınar kızı Duygu‘nun fakirlik belgesini iptal ettirmek için işlemlere başladığı iddia edildi. Bu iddiayla suların durulmadığı aksine gerginliğin tırmandığı ortaya çıktı. İkiz kızlarından Duygu Nebioğlu, babasına sosyal medya hesabından seslendi.
Babasına sosyal medya hesabından sert bir sitemle yüklendi. Nebioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Duygu Nebioğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Nebioğlu'na destek verirken, Metin Akpınar'ı da eleştiren yorumlar yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.