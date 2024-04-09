Çocukluk arkadaşını gözünü kırpmadan öldürdü

Furkan Uzunoğlu ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Cünay Güler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Gelen sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Güler'i gözaltına aldı. Susma hakkını kullandığı öğrenilen Güler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.