Bakan'dan açıklama geldi: Bayramda hastaneler açık mı?

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla beraber gözler sağlık kurumlarının çalışma saatlerine çevrildi. Hastaneler, bugüne kadar (9 Nisan 2024) mesailerini sürdürdü. Öğleden sonra ise arefe günü olduğundan resmi tatil başladı.

HASTANELER BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak. Hastanelerin acil servisleri 7/24 açık olmaya devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastanelerin çalışma durumuna ilişkin bilgi verdi. Koca şunları kaydetti:

"81 ilimizde 760.449 personelimizle bayram tatili boyunca görev başındayız. Ramazan Bayramı tatili boyunca hastanelerimizin acil birimleri tıpkı diğer zamanlarda olduğu gibi hizmetlerine aynen devam edecek. Diyaliz hizmetleri, yanık tedavileri, acil cerrahi müdahaleler, planlanmış radyoterapiler sürdürülecek. Sağlık çalışanlarımızın tüm acil hizmetler için görev başında olacağı, gerekli tıbbi imkanların kullanılabileceği bilgisini şimdiden paylaşıyor, vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz."

Kaynak: KARAR