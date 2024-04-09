Alanya'da şok olay! 3 metreden aşağıya düştü

Avsallar Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana gelen feci olayda otel personeli bir anlık dikkatsizlik sonucu 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan M.H.Ş. (53) iş arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Personelin hastanede tedavisi devam ediyor ve durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi