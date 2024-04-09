Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Selçukgazi Tüneli girişi yakınlarında meydana gelen olayda İzmir istikametine seyir halinde olan Özhan Ç. yönetimindeki otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başlaması üzerine sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Sürücüsünün terk ettiği otomobil alev topuna dönerken, çevredeki diğer sürücüler ise alevlere yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA