Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Selçukgazi Tüneli girişi yakınlarında meydana gelen olayda İzmir istikametine seyir halinde olan Özhan Ç. yönetimindeki otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başlaması üzerine sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Sürücüsünün terk ettiği otomobil alev topuna dönerken, çevredeki diğer sürücüler ise alevlere yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.