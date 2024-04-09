Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'ı öpmelere doyamadığı anlar gündeme bomba gibi düştü

Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Yılmaz sessizliğini korurken Taşkın sessizliği bozan taraf olmuş ve ilişki yaşadıklarını kabul etmişti.. Kısa sürede gündem olan çiftin, geçtiğimiz yaz çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
ERDOĞAN, TAŞKIN'I ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Cansu Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken Taşkın ve Erdoğan'ın da peş peşe görüntülerini paylaştı. Vurgun "Bu yazdan kalan en güzel resmin?" sorusuna Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'la olan bir karesini paylaşarak cevap verdi. Genç kadın son paylaşımında ise Erdoğan'ın genç sevgilisine sıkı sıkı sarılarak dudağından öptüğü bir videoyu paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.