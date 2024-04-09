Son dakika! Malatya'da deprem

AFAD tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre saat 14:13'te Malatya Battalgazi merkezli 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD tarafından bildirilen verilere göre yerin 8.3 kilometre altında meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.