Son dakika! Malatya'da deprem

AFAD tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre saat 14:13'te Malatya Battalgazi merkezli 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD tarafından bildirilen verilere göre yerin 8.3 kilometre altında meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi