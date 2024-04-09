Feci kaza! Küçük çocuk traktörün altında kaldı

Sezai P.'nin kullandığı traktör, sokakta oynayan Alparslan Ö.'ye çarptı. Çocuk traktörün altında kalırken, yoluna devam eden Sezai P. çığlıkları duyunca aracı durdurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. hastaneye kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan küçük çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA