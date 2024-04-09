Ronaldinho ile Survivor Aysu aşk yaşıyor

Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, geçen ay Acun Ilıcalı’nın davetiyle Dominik’teki ‘Survivor All Star 2024’e konuk oldu. Ronaldinho’nun çekimler sırasında eski milli basketbolcu yarışmacı Aysu Keskin ile yakınlaştığı ortaya çıktı. Eski futbolcu, çekimler esnasında Keskin’in cep telefonu numarasını istedi. Aysu Keskin, Ronaldinho ile yarışmadan elendikten sonra görüşmeye başladı. İkilinin sık sık görüntülü konuşma yaptığı ortaya çıktı. Tatil için Brezilya’ya giden Aysu Keskin’in Ronaldinho ile orada bir araya geldiği öğrenildi.

BANDANASINI HEDİYE ETTİ

Ronaldinho ve Aysu Keskin’in ‘Survivor All Star 2024’teki samimi halleri izleyenleri de şaşırtmıştı. Ronaldinho, konuk olduğu bölümde ayak tenisi oynarken tribünde kendisini izleyen Keskin’in yanına gitmiş ve bandanasını hediye etmişti. Bu yakınlaşmayla da konuşulan ikilinin yarışmanın ardından görüşmeye devam ettiği öğrenilmişti. Aysu Keskin, yarışmadan ayrıldıktan sonra Ronaldinho ile bir karesini de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Eski milli basketbolcu Aysu Keskin, abisiyle birlikte Türkiye’de kurduğu mimarlık şirketini yönetiyor.

Kaynak: HÜRRİYET