Korkunç kaza! Otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı; ölü ve yaralılar var

Ş.T.’nin kullandığı minibüs ile Hilmi Arbatun’un kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 3 kişi sıkıştıkları yerden ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde sürücü Hilmi Arbatun ile yanındaki Nazime Arbatun ve Merve Arbatun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Her iki araçtaki 2’si ağır, 5 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA