Türk Telekom aboneliği olanlara 1500 TL iade fırsatı! 7 gün içinde başvuru şartı var

Akbank, Türk Telekom iş birliğiyle dev bir kampanya başlattı! Türk Telekom kullanıcıları için heyecan verici bir fırsat sunan bu kampanya ile ilgili detaylar şimdi açıklandı. 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan bu kampanya kapsamında, “1040TURKTELEKOM” davet kodunu kullanarak ilk kez mobilden Akbank hesabı açan kullanıcılar, tam 1.500 Türk Lirası’na varan nakit iade fırsatından yararlanabilecekler. Kampanya detaylarına göre, mobil bankacılık üzerinden hesap açan ve Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet faturası talimatını otomatik olarak ödeyen kullanıcılar, aylık 500 Türk Lirası’na kadar nakit iade kazanacaklar. Üstelik, 3 ay boyunca toplamda 1.500 Türk Lirası’na varan iade imkanı sunulacak. Bu kampanya ile Akbank, mobil bankacılığı tercih eden kullanıcılarına büyük bir avantaj sağlarken, Türk Telekom kullanıcılarına da ekonomik bir fırsat sunuyor. 1040TURKTELEKOM davet kodunu kullanarak Akbank’a geçenler, hem bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirecekler, hem de Türk Telekom hizmetlerinden yararlanmanın keyfini çıkarırken nakit iade avantajından faydalanabilecekler.

Akbank ve Türk Telekom iş birliğiyle gerçekleştirilen büyük kampanyanın detayları ve koşulları açıklandı! 18 Mart ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanyadan yararlanmak için adımlar oldukça basit. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, “1040TURKTELEKOM” davet kodunu kullanarak Akbank Mobil uygulamasını indirip, “Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıklayarak ilk kez Akbanklı olabilirler. Ardından, vadesiz hesaplarından veya kredi kartlarından verecekleri Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet faturası talimatlarını otomatik olarak ödemeleri durumunda, otomatik ödenen fatura tutarı kadar aylık maksimum 500 Türk Lirası’na kadar, toplamda ise 3 ay boyunca 1.500 Türk Lirası’na varan nakit iade kazanma şansını elde edecekler. Kampanyadan sadece Akbank Mobil uygulaması üzerinden “1040TURKTELEKOM” davet kodunu kullanarak ilk kez Akbanklı olan Türk Telekom mobil ve/veya evde internet müşterileri faydalanabilecekler.

18-80 yaş arasındaki müşterilere yönelik olan bu kampanya, Akbank Mobil uygulaması üzerinden yeni müşteri olacaklara özel bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet fatura talimatının verilmesi ve otomatik olarak ödenmesiyle müşterilere aylık 500 Türk Lirası’na varan nakit iade imkanı sağlanacak. Kampanya detaylarına göre, Türk Telekom faturasının otomatik olarak ödenmesi durumunda, müşterilere ödeme yapılan ayı takip eden ayın ilk 10 iş günü içinde nakit olarak Akbank tarafından tanımlanacak. Bu ödeme sistemiyle, müşterilerin vadesiz Türk Lirası hesaplarına yatırılacak olan nakit iade miktarı, Türk Telekom faturasının 500 Türk Lirası’nı aşması durumunda aylık en fazla 500 Türk Lirası olacak. Fatura tutarının 500 Türk Lirası’nın altında kalması durumunda ise ödenen fatura tutarı kadar nakit iade sağlanacak.

Müşterilerin birden fazla Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet faturasını otomatik olarak ödemesi durumunda ise toplam ödenen tutar dikkate alınacak ve buna göre nakit iade hesaplanacak. Kampanya süresince, bir müşteri aylık en fazla 500 Türk Lirası, toplamda ise maksimum 1.500 Türk Lirası nakit ödül alma hakkına sahip olacaktır. Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet faturası için Mart ayında otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerin otomatik fatura ödemelerine ait ilk kontrolleri 1 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Nisan ayında talimatı verenlerin kontrolleri ise 1 Mart 2024 tarihinde, Mayıs ayında talimatı verenlerin kontrolleri ise 1 Haziran 2024 tarihinde yapılacaktır. Bu kontroller sonucunda müşterilerin nakit iade alma hakları belirlenecektir.