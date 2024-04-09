'Ben Bu Cihana Sığmazam'a ünlü isim geliyor!

Atv'nin sevilen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam” ikinci sezonunda da salı akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Mustafa Şevki Doğan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Gökhan Horzum’un ise kaleme aldığı dizinin üçüncü sezonunun çekilip çekilmeyeceği konusu henüz netlik kazanmadı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna bir oyuncu daha katılıyor.
Cezayir Türk’ün kahramanlık olaylarını anlatan dizinin ekibine Murat Han dahil oldu. Oyuncunun dizide “Tura” karakterine hayat vereceği ve Cezayir’in yeni düşmanı olarak seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.