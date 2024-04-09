Konyaaltı Sahili'nde 'bayram tatili' yoğunluğu

Antalya'da Ramazan Bayramı arifesinde sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.
Turizm kenti Antalya'da, hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kentte bugün hava sıcaklığı 22 derece, deniz suyu sıcaklığı 21 derece, nem oranı da yüzde 65 olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilenler, arife gününü değerlendirip, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne koştu. Kimi sahildeki çimlerde oturup kahvaltı yaptı, kimi de denize girerek sıcak havanın keyfini sürdü.
Meteoroloji verilerine göre, bayram boyunca kentte güneşli hava hakim olacak. Hava sıcaklığının hafta içi 24, hafta sonu 29 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.