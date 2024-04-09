Genç Başkan Özgür Subaşı Amatör Futbolu Gündeme Getirmeye Devam Ediyor

İstanbul Gençlergücüspor, İstanbul Kartalgücüspor ve Beşiktaş JK kongre üyesi (33366) sicil numaralı Genç Başkan Özgür Subaşı yaptığı açıklamada, "Daha önce Gala TV, Yurdum TV, Anadolu Dernek TV, Mavi Karadeniz TV’de spor camiasının çok değerli başkanları, yöneticileri, hocaları ve sporcularını ekran karşısına çıkarttık. Amacımız amatör spor kulüplerine destek olmak. Her hafta cumartesi günleri saat 22-00 24-00 arası canlı yayınlarımız başlıyor, Bizi takip etmeye devam edin. Spor Sanat Panorama programımıza kaldığımız yerden Anadolu Dernek TV’de canlı yayın ve Gala TV YouTube kanalından devam edeceğiz. Yanımızda olan sponsorlarımıza ve destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.