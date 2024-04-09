İstanbul Gençlergücüspor deplasmanda zor maçı kazandı

Ambarlıspor İstanbul Gençlergücüspor maçında deplasman takımı maça hızlı başlayan taraf oldu. Dakika 36’da Mustafa Kaplan skoru 1-0 yaptı. Dakika 43’de ev sahibi takım Ercan Akman’la skoru 1-1 yaptı ilk yarının son dakikalarında İstanbul Gençlergücüspor kullanılan kornerde Furkan Ekinci attığı golle ilk yarının skorunu belirledi 2-1

İkinci yarısında seyir sevki yüksek ve kaliteli geçen maçta ev sahibi takım maça ağırlığını koydu. Yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Deplasman takımı İstanbul Gençlergücüspor yakaladığı kontra atakta topla buluşan Yavuz Genç sert şutla skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi takım dakika 70’de kullandığı firikikte Ercan Akman kalecininde hatasını affetmedi ve skoru 3-2 yaptı. Maçta her iki tarafta son dakikalarda girdikleri gol posizyonlarını değerlendiremedi. Maçın 85’inci dakikasında ceza sahası önünde topla buluşan Yavuz Genç attığı golle skoru 4-2 İstanbul Gençlergücüspor deplasmandan 3 puanla dönen taraf oldu.

İstanbul Gençlergücüspor kulübü başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada "Maça iyi başladık ama bayram nedeniyle kadromuzda eksikler vardı. Ona rağmen çıkan kadroda herkes elinden geleni yaptı. Deplasmanda maçı 4-2 kazandık. Sahada mücadele eden tüm takım oyuncularımızı kutlar başarılar dileriz. Ambarlıspor yönetimine teknik heyetine ve sporcularına bizleri iyi ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonluk yolunda sen ben yok biz varız. Her maçımız final. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.