Antalya ve Alanya'da arabasını yıkatanlara kötü haber: Daha beteri geliyor

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından Antalya, Alanya Mersin ve Adana'nın da içinde olduğu Doğu Akdeniz için 3 günlük yağmur uyarısı yaptı. Bayramın ilk 3 gününde bölgede yağışların devam edeceğini belirten Şen, “Biter gider sanmayın 3 gün boyunca sürecek” dedi.
YAĞIŞLAR BAYRAM SÜRESİNCE DEVAM EDECEK
Bölgeye yönelik uyarılar yapılıyor. Verilerine göre, bayramın ilk 3 günü Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de yağmur devam edecek. Diğer bölgelerde ise yağış beklenmiyor.
HAFTA SONU GÜNEŞLİ GÜNLER GERİ DÖNECEK
Şen, “Bayramın 1.2.3. günü Güneydoğu Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de yağmur devam ediyor. Diğer bölgelerde yağış yok. 1.2. Gününde Batı ve Orta Akdeniz Bölgesinde hava bulutlu hafif yağmur olabilir sıcaklık 23-24 C. Hafta sonu bölgede sıcaklık artıyor 27-28 C.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.