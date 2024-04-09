Herkese 15.000 TL nakit ödeme: Bankalar kesenin ağzını açtı

Kamu Bankaları Emekli Promosyon Ücretlerini Artırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de düzenlenen bir mitingde halka hitap ederek emeklilere promosyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, kamu bankalarının aylığa göre 8-12 bin lira arasında promosyon belirlediğini ifade etti. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inandığını belirtti.

SGK’den Emekli Promosyonu İle İlgili Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), resmi internet sitesi üzerinden banka promosyonlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Kurum, aylık alan 12,7 milyon emekliye yönelik promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlediğini duyurdu. Ayrıca, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını belirtti.

Anlaşmalı Bankalar ve Güncel Promosyon Miktarları

Emekli promosyonlarına ilişkin detaylar banka banka açıklanmaya devam ediyor. İşte bazı anlaşmalı bankaların güncel promosyon miktarları:

Akbank: 12.000 TL’ye kadar promosyon imkanı sunuyor.

Denizbank: 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sağlıyor.

Fibabanka: 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

QNB Finansbank: 13.200 TL’ye kadar promosyon ve ek avantajlar sunuyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor.

Akbank: 17.500 TL’ye varan promosyon ve ek avantajlar sunuyor.

Yapı Kredi: 18.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor.

ING: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve ek avantajlar sunuyor.

Türkiye Finans: 14.500 TL’ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

Vakıfbank: 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor.

Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Halkbank: 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor.

Özel Bankalar da Kampanyalarını Yeniledi

Kamu bankalarının promosyon tutarlarını artırmasıyla birlikte, özel bankalar da harekete geçti. Promosyon miktarlarında artış yaşanırken, 17 banka genelinde en yüksek promosyon tutarı 18.000 TL’ye çıktı.

Emekli promosyonlarına ilişkin güncellemeler devam ederken, emekliler bankalar arasındaki rekabetten faydalanarak ek gelir elde etme şansını değerlendiriyorlar.