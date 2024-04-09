Altın bilezikte bayram uçuşu: Rekora gidiyor

9 Nisan Salı günü altın bilezik fiyatları şu şekilde belirlendi:
22 Ayar Altın Bilezik Alış: 2258,93 TL / Satış: 2401,21 TL
18 Ayar Altın Bilezik Alış: 1743 TL / Satış: 1980 TL
14 Ayar Altın Bilezik Alış: 1331 TL / Satış: 1762 TL
Özellikle bayram öncesi yükselen altın fiyatları, yatırımcıları ve altın alışverişi yapmayı planlayanları yakından ilgilendiriyor. Altın piyasasındaki güncel hareketlilik ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi almak için güncel haberlerimizi takip edebilirsiniz.
Ayrıca, son dakika altın fiyatlarında da önemli bir yükseliş gözlemleniyor. 9 Nisan’da harem altın fiyatları şu şekilde seyrediyor: Gram altın 2,530 TL, çeyrek altın 4,448 TL, yarım altın 8,520 TL, tam altın 16,712 TL ve Ata altın 17,113 TL düzeyinde işlem görüyor. Altın yatırımcıları ve takipçileri için son dakika güncellemeleri haberimizde yer alıyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.