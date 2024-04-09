Altın bilezikte bayram uçuşu: Rekora gidiyor

9 Nisan Salı günü altın bilezik fiyatları şu şekilde belirlendi:

22 Ayar Altın Bilezik Alış: 2258,93 TL / Satış: 2401,21 TL

18 Ayar Altın Bilezik Alış: 1743 TL / Satış: 1980 TL

14 Ayar Altın Bilezik Alış: 1331 TL / Satış: 1762 TL

Özellikle bayram öncesi yükselen altın fiyatları, yatırımcıları ve altın alışverişi yapmayı planlayanları yakından ilgilendiriyor. Altın piyasasındaki güncel hareketlilik ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi almak için güncel haberlerimizi takip edebilirsiniz.

Ayrıca, son dakika altın fiyatlarında da önemli bir yükseliş gözlemleniyor. 9 Nisan’da harem altın fiyatları şu şekilde seyrediyor: Gram altın 2,530 TL, çeyrek altın 4,448 TL, yarım altın 8,520 TL, tam altın 16,712 TL ve Ata altın 17,113 TL düzeyinde işlem görüyor. Altın yatırımcıları ve takipçileri için son dakika güncellemeleri haberimizde yer alıyor.