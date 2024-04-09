2000 2005 2010 arası SGK’lılara özel: 1800 prim gününü doldurana 10 yılla erken emeklilik

İş hayatında sağlık sorunları yaşayan çalışanlar için sosyal güvenlik mevzuatı, erken emeklilik imkanlarıyla önemli bir destek sağlar. Bu destek, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik olmak üzere iki temel kategoride sunulur. Malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle işlerini yapamayacak durumda olanların erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlar. Engelli hakkıyla emeklilik ise engelli bireylerin, iş hayatında yaşadıkları zorluklar nedeniyle erken emeklilik yapabilmelerine olanak tanır.
Malulen Emeklilik ve Engelli Hakları Arasındaki Farklar
Malulen Emeklilik:
Temel Şart: İş gücü kaybı oranının %60 ve üzeri olması
Sigortalılık Süresi: En az 10 yıl
Prim Ödeme Gün Sayısı: 1800 gün
Maluliyetin Başlangıç Tarihi: İşe giriş tarihinden sonra
Engelli Hakkıyla Emeklilik:
Temel Şart: Belirli bir engellilik oranına sahip olmak
Sigortalılık Süresi: Engellilik türüne göre değişir
Prim Ödeme Gün Sayısı: Engellilik türüne göre değişir
Maluliyetin Başlangıç Tarihi: Herhangi bir tarihte olabilir
Malulen emeklilik ve engelli haklarıyla emeklilik arasındaki farklar, temelde iş gücü kaybı düzeyi ve hastalık durumunun belirleyici olduğu iki ayrı kategoriyi içerir. Malulen emeklilik, belirli bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu durumlarda geçerlidir. Bu kampanya ile birlikte bankaların sunduğu ödeme kolaylıkları da dikkat çekiyor. Emekliler, kolay başvuru süreci ile hızlı bir şekilde nakit avanslarını alabilirler. Böylece, acil nakit ihtiyaçlarını anında karşılayabilir ve bayramı daha keyifli bir şekilde geçirebilirler.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.