Dacia Jogger'den sıfır arabada büyük indirim

Dacia Jogger, geniş iç hacmi ve esnek kullanımıyla öne çıkıyor. 5 kişiyle kullanıldığında bile 600 litreyi aşan bagaj alanı sunan bu model, aileler için ideal bir seçenek haline geliyor.
Nisan ayı güncel fiyat listesi şu şekilde:
Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.116.000 TL
Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.130.000 TL
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.166.000 TL
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.180.000 TL
Dacia Jogger, uygun fiyatı ve geniş aileler için sunduğu pratik kullanım özellikleriyle Nisan ayında tercih edilecek araçlar arasında yer alıyor. Bu kampanyayı kaçırmamak için acele edin!
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.