Dacia Jogger'den sıfır arabada büyük indirim

Dacia Jogger, geniş iç hacmi ve esnek kullanımıyla öne çıkıyor. 5 kişiyle kullanıldığında bile 600 litreyi aşan bagaj alanı sunan bu model, aileler için ideal bir seçenek haline geliyor.

Nisan ayı güncel fiyat listesi şu şekilde:

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.116.000 TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.130.000 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.166.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.180.000 TL

Dacia Jogger, uygun fiyatı ve geniş aileler için sunduğu pratik kullanım özellikleriyle Nisan ayında tercih edilecek araçlar arasında yer alıyor. Bu kampanyayı kaçırmamak için acele edin!