TÜVTÜRK ARAÇ SAHİPLERİNİ UYARDI! Yeni muayene uygulaması başlıyor!

Bu yeni dönemde, otomobil sahipleri 2021 ve önceki yıllara ait araçları için TÜVTÜRK istasyonlarına yönlendirilecek. Ayrıca, randevu sistemindeki yoğunluğa karşı Türkiye genelinde mobil istasyonlar devreye alınacak, böylece araç sahiplerine daha fazla erişim imkanı sağlanacak.

TÜVTÜRK’ün hedefi, yeni yılda gezici istasyon sayısını artırarak araç sahiplerine daha fazla erişim ve kolaylık sağlamak. Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri yapılabilirken, egzoz gazı emisyon ölçümü sadece yetkilendirilmiş istasyonlarda gerçekleştirilecek. Bu önlemlerle araçların güvenliği ve çevreye duyarlılığı artırılacak.