İsrail'den ABD'ye şikayet! Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Türkiye, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı aldı. Gazze'de aylardır sivil katliamı yapan İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı tehditkar açıklamada, Türk ekonomisine zarar verecek ekonomik tedbirler alacaklarını ve ABD'deki ülke ve kuruluşlarla Türk ürünlerinin ithalatının engellenmesi için temasa geçilme talimatı verdiğini açıkladı.
İsrail 7 Ekim'den beri on binlerce ton bomba atarak 33 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve 75 binden fazlasının yaralanmasına yol açan Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Bölgedeki insanlar açlık ve sefaletin yanı sıra ölümün pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye, Gazze'ye gönderdiği insanı yardım gemileriyle Filistinlilere yönelik desteğini ilk günden beri sürdürüyor.
TÜRKİYE'NİN KISITLAMA KARARI İSRAİL'İ ÖFKELENDİRDİ
Son olarak ise Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasının Gazze'de ateşkes ilan edilene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar yürürlükte kalacağını duyurdu. Filistin'in yanında olmaya devam edileceğinin altının çizildiği açıklamanın ardından İsrail'den Türkiye'ye yönelik tehdit geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından öfke dolu bir açıklamada bulundu.
"TÜRK ÜRÜN İTHALATININ ENGELLENMESİ İÇİN ABD'Lİ DOSTLARIMIZA TALİMAT VERDİM"
Israel Katz, "İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini ve Amerika'daki dostlarımıza talimat verdim. Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak." sözleriyle küstah bir açıklamada bulundu.
Türkiye'den İsrail'e ticareti kısıtlanan ürün grupları:
Alüminyum Teller
Boyalar
Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
Beton Mikserleri
Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları
Çelik Filmaşin
Çelik Kaplar ve Depolar
Çelik Köprü Aksamı
Çelik Kuleler
Çelik Profiller
Çimento
Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve
Levhalar
Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri
Demir-Çelik Tüm Teller
Ekskavatörler
Elektrik Kabloları
Elektrik Panoları
Fayanslar
Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
Forkliftler
Granit
Halat ve Kablolar
Hırdavat Ürünleri
Hidrolik Yağlar
İnşaat Demiri
İnşaat Makinaları
İnşaat Yalıtım Malzemeleri 29. İnşaatta Kullanılan Camlar 30. Kimyasal Bileşikler
Kimyasal Gübreler
Klinker
Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
Kükürt
Madeni Yağlar
Makaralı Zincirler
Mermer
Metal İşleme Makinaları
Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
Mineral Gübreler
Motor Yağları
Paletler
Plastik Borular
Sandviç Paneller
Seramikler
Solvent Boyalar
Tel Çekme Makinaları
Testere Makinaları
Tuğlalar
Uçak Benzini ve Jet Yakıtı
Vernikler
Vinçler
Yapıştırıcılar ve Tutkallar
Yassı Çelik Ürünleri
Kaynak: Sondakika
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.