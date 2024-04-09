İsrail'den ABD'ye şikayet! Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Türkiye, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı aldı. Gazze'de aylardır sivil katliamı yapan İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı tehditkar açıklamada, Türk ekonomisine zarar verecek ekonomik tedbirler alacaklarını ve ABD'deki ülke ve kuruluşlarla Türk ürünlerinin ithalatının engellenmesi için temasa geçilme talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail 7 Ekim'den beri on binlerce ton bomba atarak 33 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve 75 binden fazlasının yaralanmasına yol açan Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Bölgedeki insanlar açlık ve sefaletin yanı sıra ölümün pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye, Gazze'ye gönderdiği insanı yardım gemileriyle Filistinlilere yönelik desteğini ilk günden beri sürdürüyor.

TÜRKİYE'NİN KISITLAMA KARARI İSRAİL'İ ÖFKELENDİRDİ

Son olarak ise Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasının Gazze'de ateşkes ilan edilene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar yürürlükte kalacağını duyurdu. Filistin'in yanında olmaya devam edileceğinin altının çizildiği açıklamanın ardından İsrail'den Türkiye'ye yönelik tehdit geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından öfke dolu bir açıklamada bulundu.

"TÜRK ÜRÜN İTHALATININ ENGELLENMESİ İÇİN ABD'Lİ DOSTLARIMIZA TALİMAT VERDİM"

Israel Katz, "İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini ve Amerika'daki dostlarımıza talimat verdim. Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak." sözleriyle küstah bir açıklamada bulundu.

Türkiye'den İsrail'e ticareti kısıtlanan ürün grupları:

Alüminyum Teller

Boyalar

Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller

Beton Mikserleri

Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları

Çelik Filmaşin

Çelik Kaplar ve Depolar

Çelik Köprü Aksamı

Çelik Kuleler

Çelik Profiller

Çimento

Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve

Levhalar

Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri

Demir-Çelik Tüm Teller

Ekskavatörler

Elektrik Kabloları

Elektrik Panoları

Fayanslar

Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri

Forkliftler

Granit

Halat ve Kablolar

Hırdavat Ürünleri

Hidrolik Yağlar

İnşaat Demiri

İnşaat Makinaları

İnşaat Yalıtım Malzemeleri 29. İnşaatta Kullanılan Camlar 30. Kimyasal Bileşikler

Kimyasal Gübreler

Klinker

Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar

Kükürt

Madeni Yağlar

Makaralı Zincirler

Mermer

Metal İşleme Makinaları

Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar

Mineral Gübreler

Motor Yağları

Paletler

Plastik Borular

Sandviç Paneller

Seramikler

Solvent Boyalar

Tel Çekme Makinaları

Testere Makinaları

Tuğlalar

Uçak Benzini ve Jet Yakıtı

Vernikler

Vinçler

Yapıştırıcılar ve Tutkallar

Yassı Çelik Ürünleri

Kaynak: Sondakika