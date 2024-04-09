Haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 4 Nisan'da yayınlanan bölümünde Hakan, Sercan, Özgür ve Poyraz arasında yapılan düelloda kaybederek elenen isim Poyraz oldu. Final adaylarından gösterilen Poyraz'ın vedası herkesi derinden etkilerden yarışmacı da bir anda ortadan kayboldu. Günlerdir herhangi bir paylaşım yapmayan Poyraz, ortaya çıktı.
Günlerdir Dominik'te olduğunu ve eleme gecesini düşündüğünü söyleyen Poyraz, Instagram hesabından yayınladığı video şunları söyledi: "Yağmurlu bir Dominik gününden herkese selamlar... Telefonu anca elime alabildim. 3-5 gündür eleme gününden sonra güzelce dinlenecek olanı biteni düşünecek vaktim oldu. Destekleyen güzel mesaj atan herkese çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın! Benim içinde erken bir veda oldu. Düello günü o istediğim performans seviyesine çıkamadım. Konsantrasyon kaybı yaşadım ve kaybettim. Spor ve rekabetin doğası budur, paketlemek de vardır o pakete girmek de, bu sefer de bu pakete giren ben oldum. Güzel bir sezondu. Eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.