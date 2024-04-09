Cumhur İttifakı'nda çatırdama mı? Bahçeli'den sert sözler...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Van'daki mazbata krizi sonrası yaşanan olaylara değinen Bahçeli, geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için de çok sert ifadeler kullandı.

"MAZBATA VERİLMESİ BAŞTAN AYAĞA SKANDALDIR"

Bahçeli mesajında "Van'da hukuki bir meseleyi çarpıtıp sokakları savaş alanına çevirenler esasen demokrasi celladı, devlet ve millet muarızıdır. Hukuken seçime girmesi baştan yanlış olan ve bölücü terör örgütü PKK'ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi de baştan ayağa skandaldır ve yanlıştır. Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ise ahmaklık ve aldatmadır. Çünkü Türk milletinin muazzez iradesi her türlü bölücüye, bölünmeye, teröre ve teröriste sonuna kadar karşıdır ve karşı duracaktır. Sokakların hak arama yeri olmadığı, şiddet ve zor kullanarak olmayan bir hakkın alınamayacağı iyi bilinmelidir. Tam tersi bir süreç devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sarsacak ve devlette zaaf oluşturacaktır. Üstelik devlet ile milleti karşı karşıya getirme sinsilikleri, bilahare devleti kötü gösterme niyetleri bilhassa 31 Mart seçimlerinden sonra hızlanmıştır ki, buna tahammül etmek ve görmezden gelmek milli iflasa çanak tutmak demektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Sondakika