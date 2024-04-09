Lahmacun dehşeti: Siparişleri iftara yetişmeyince...

Sultangazi'de, iftar saatine yakın lokantaya gelen iki kişi lahmacun siparişi verdi. İş yeri sahibi, iftar yoğunluğundan dolayı siparişin gecikebileceğini söyledi. Bunun üzerine ikili ile iş yeri sahibi arasında tartışma yaşandı. İş yerinden ayrılan ikili, iftardan sonra iş yerinin önüne gelerek elindeki silahla rastgele ateş etti. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, saldırganlar olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

LAHMACUN SİPARİŞİ VERDİLER

Olay, 6 Nisan Cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde, saat 20.50 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir pide ve lahmacun salonuna gelen iki kişi, lahmacun yemek istediklerini belirterek, iki adet lahmacun siparişi verdi.

"SİPARİŞ GECİKEBİLİR" SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

İş yeri sahibi, iftar nedeniyle yoğunluk olduğunu, siparişin gecikebileceğini söyledi. Bunun üzerine iki şüpheli, iş yeri sahibi ile tartıştı. Yaşanan tartışmadan sonra şüpheliler, iş yerinden ayrıldı.

İFTAR SONRASI GERİ DÖNDÜLER

İftardan sonra iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri üzerindeki silahı çıkararak, iş yerine rastgele ateş etmeye başladı. İş yerinin camları kırılırken, çalışanlar büyük panik yaşadı. Saldırganlar ise, yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar, güvenlik kameralarına yansırken, polisin kimliklerini tespit ettiği iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.