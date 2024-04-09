Alanya Belediyesi'nin A takımı belli oldu: İşte Özçelik'in yardımcıları

Toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İlk meclis toplantısında Özçelik'in başkan yardımcıları da belli oldu. Buna göre, Abdurrahman Açıkalın ve Murat Levent Koçak yeni belediye başkanının yardımcıları ve vekilleri olacak.

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