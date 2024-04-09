Alanya Belediyesi'nin A takımı belli oldu: İşte meclis başkan vekilleri

Toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İlk meclis toplantısında Özçelik'in meclis başkan vekilleri belli oldu. Buna göre, Abdurrahman Açıkalın ve Murat Levent Koçak yeni belediye başkanının meclis başkan vekilleri olacak.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.