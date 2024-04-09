Alanya Belediyesi'nin A takımı belli oldu: İşte meclis başkan vekilleri

Toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İlk meclis toplantısında Özçelik'in meclis başkan vekilleri belli oldu. Buna göre, Abdurrahman Açıkalın ve Murat Levent Koçak yeni belediye başkanının meclis başkan vekilleri olacak.

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