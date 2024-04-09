Alanya Belediyesi'nin A takımı belli oldu

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Alanya Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını yaptı. Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Başkanlığında saat 10.30'da gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. En genç Meclis Üyeleri Asrın Ateşoğlu ile İrem Yunusoğlu Meclis Katibi olarak yer aldı. CHP’li Meclis Üyesi Abdurrahman Açıķalın yurt dışında olduğundan dolayı toplantıya katılamadı.

KAÇAK YAPILARA GEÇİT YOK

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yorucu bir seçim sürecinin geride kaldığını belirterek, "Halkımız artık bizden hizmet bekliyor. Hizmet için de bu Meclis'e yetki verildi. Birlikte uyumlu ve başarılı bir 5 yıl geçirme temennimi en başından söylüyorum. Sürekli söylediğim bir şey vardı. Nasip olursa bunu başaracağız. Belediyede işi olan vatandaşlarımızın işlerinin makul sürede bittiğini göreceğiz. Bunun için altyapımız olduğunu düşünüyorum. Kaliteli, turizmde en üst liglere oynayan bir Alanya oluşturmak ve çağdaş bir kent olma hedefimizi en başından itibaren belirtmiştik. Bunun için imardan, inşaattan, belediyenin iç işleyişinden tutun da her şeyin tıkır tıkır işlediği bir sistem olmalıdır. Planlı bir şekilde şehrimizi şekillendirmeliyiz. Hep beraber kaçak, ruhsatsız yapılara, ben yaptım oldu şeklinde uygulamalara kesinlikle izin vermemeyi kendime vazife edindiğim gibi sizlerin de vazife edinmesi için burada bu sözü açtım. Tertip, düzen ve disiplin içerisinde Alanya'yı yönetmek istiyorum. Bunu hepiniz de istiyorsunuz. Babamın oğlu olsa kaçağa izin vermeyeceğimi söylemek istiyorum. Doğrudur, eğridir, geçmişte bu tür uygulamalara, tatilin uzun olduğu dönemde hızlıca yapılmaya çalışılmıştır ama buna izin vermeyeceğimi söylemek istiyorum" diye konuştu.

KARDEŞLİK KAZANDI

Seçimde kardeşliğin kazandığını kaydeden Başkan Özçelik şöyle konuştu, "Ufak tefek nahoşluklar olsa seviyeli bir seçim süreci yaşadık. Hepimiz burada birbirimizin yüzüne gülebiliyoruz. Şehrimizde vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, bayrağımıza ve Ata'mıza sahip çıkacak gençler ve çocuklar yetiştireceğiz. Şehrimizden bunu başlatarak, bütün Türkiye sathına yayacağız. Sizlerin de vatan, Alanya sevdası konusunda farkınız olmadığına inanıyorum. Bunu hep beraber başaracağız." Başkan Özçelik daha sonra Parti Grup Sözcülerine söz hakkı verdi.

CHP Grup Sözcüsü Haydar Uyar, bu dönem Meclis'in daha genç bir kadroyla oluştuğunu söyledi ve bu durumun umut verici olduğunu belirtti. MHP Grup Sözcüsü Hüseyin Güney ise, yeni dönemin hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, Özçelik’i tebrik etti. AK Parti Grup Sözcüsü Alaaddin Işık da milletin teveccühüyle seçilen Özçelik’i ve Meclis Üyelerini tebrik ettiğini söyledi. İyi Parti Grup Sözcüsü Serdar Sönmez de zorlu bir seçim maratonu geçirildiğini ve Alanya'nın faydasına olan her konuda destek vereceklerini kaydetti. Meclis'e dilekçe sunan MHP'li Üyeler Alaaddin Işık, Alper Birer, Kenan Ersoy ve Muammer Özbudak, Ak Parti Meclis Üyesi olarak devam edeceklerini bildirdiler.

Meclis oturumunda daha sonra Meclis Başkan Vekilleri seçildi. 1. Başkan Vekili Abdurrahman Açıkalın, 2. Başkan Vekili Murat Levent Koçak oldu. Divan Katipliği Asil Üyeliğine İrem Yunusoğlu ile Asrın Ateşoğlu seçildi. Yedek üyeler de Ufuk Aras Solmaz ile Engin Alataş oldu. Encümen Üyeleri de Haydar Uyar, Ahmet Top ve Sadık Dizdaroğlu olarak belirlendi.

KOMİSYONLAR SEÇİLDİ

Belediye Denetim Komisyonu Faruk Konukçu, Engin Alataş, Utkan Hasan Eminoğlu ve Ali Kamburoğlu ile Alper Birer'den oluştu.

Plan ve Bütçe Komisyonunu; Nazmi Zavlak, Engin Alataş ve Ayhan Baysal, Alper Birer, Abdullah Sönmez'den oluştu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu; Mahmut Köse, Hasan Can Kamburoğlu, Hasan Servet Ünlü, Ayşe Yakar Anılgan ve Serdar Sönmez seçildi.

Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu; Halime Ceylan, Ali Taşlı, Ufuk Aras Solmaz, VelittinYenialp ve Muammer Özbudak seçildi.

ALKENT Kentsel Dönüşüm AŞ yönetim kurulu üyeleri 7 üyeden 3 üyeye düşürüldü. Üyeler Mahmut Köse, Hasan Can Kamburoğlu ile Hasan Servet Ünlü olurken, Ünlü, Belediye Temsilcisi olarak seçildi.

Kent Estetik Komisyonu; Abdurrahman Açıķalın, Ufuk Aras Solmaz, Nazmi Zavlak, Ayşe Yakar Anılgan ve Alaaddin Işık seçildi.

Kentsel Dönüşüm Komisyonu; Mahmut Köse, Hasan Can Kamburoğlu, Hasan Servet Ünlü, Ayşe Yakar Anılgan ve Abdullah Sönmez seçildi.

Alanya Vergi Dairesi Borçlu Mükellefleri Gayrimenkul Satış Komisyonu asil üyeliğine İrem Yunusoğlu yedek üyeliğine Ayhan Baysal seçildi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Üyeliğine Ahmet Top, Ayhan Doğru ve Ali Taşlı seçilirken yedek üyeler de Murat Levent Koçak ve Sadık Dizdaroğlu oldu.

Akdeniz Belediyeler Birliği üyeliğine Utkan Hasan Eminoğlu, Hasan Can Kamburoğlu, Abdurrahman Açıķalın, Nazmi Zavlak asil olarak seçilirken Ufuk Aras Solmaz ve Şahin Ararat yedek üye olarak belirlendi.

Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis vb Ad Verme Komisyonu: Hüseyin Kaya, Ahmet Top, Ali Yardım, Kayhan Balta, Muammer Özbudak seçildi.

Numarataj Komisyonu; Hüseyin Kaya, Ahmet Top, Ali Yardım, Kayhan Balta ve MuammerÖzbudak seçildi.

Kültür ve Turizm Komisyonu; Abdurrahman Açıķalın, Ayhan Doğru, Asrın Ateşoğlu, Alaaddin Işık ve Ali Kamburoğlu seçildi.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu; Şahin Ararat, Mustafa Eroğlu, Halil Durusoy, Hüseyin Güney ve Kenan Ersoy seçildi.

Esnaf ve Ticaret Komisyonu; Mustafa Eroğlu, Faruk Konukçu, Ayhan Doğru, Abdullah Öztürk ve VelittinYenialp'ten oluştu.

Tarihi Kentler Birliği asil üyeliğine Murat Levent Koçak seçilirken yedek üye ise Hüseyin Kaya oldu.

Enerji Kentleri Birliğine asil üye olarak Halil Durusoy, yedek üye olarak ise Hasan Servet Ünlü seçildi.

“BİR ALANYAMIZ VAR” LOGOSU RESMİ YAZIŞMALARDAN KALDIRILDI

"Bir Alanyamız Var" logosu Belediye resmi yazışmalarından oy çokluğuyla kaldırıldı.

2023 yılı faaliyet raporu müzakere edilirken yasal mevzuat gereği Başkan Özçelik, yerini Meclis 2. Başkan Vekili Murat Levent Koçak'a bıraktı. Faaliyet raporu, MHP ve Ak Parti Grubunun oylarıyla kabul edildi. Faaliyet Raporu için CHP Grubu ve İyi Parti Grubu çekimser kaldı.