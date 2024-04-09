Özçelik'ten ilk mecliste net mesaj: Kaçağa ve oldu bittiye izin vermeyeceğiz

Toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sözlerine kaçak ve ruhsatsız yapılarak karşı taviz verilmeyeceğini belirterek başladı. Özçelik, "Kaçak yapılara ruhsatsız yapılara kesinlikle izin vermeyeceğiz, düzen ve disiplin içinde yönetmek istiyorum. Babamın oğlu olsa kaçağa ve ruhsatsıza izin vermeyeceğiz. Vatanın bölünmez bütünlüğüne bayrağımıza ve Atamıza sahip çıkacak dostlar, arkadaşlar ve çocuklar yetiştireceğiz. Ben bir Alanya sevdalısı olarak, belediye başkanlığı görevini kabul ettim. Sizlerin (meclis üyeleri) benden farkınız olmadığını düşünüyorum ve buna da inanıyorum. Birinci Meclis Toplantısı'nda konuşmamı kısa kesmek istiyorum. Teşekkür ediyorum." diyerek sözü parti grup sözcülerine bıraktı.