Alanya'da devlet arazi satışına başladı: Başvuran alıyor

Devletin emlak alım satım kurumu olan Milli Emlak Alanya'da satışa çıkarılacak arazi ve taşınmazların ilanlarını verdi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşitli nitelikte taşınmazların satış ilanları askıya çıkarıldı. Bahse konu taşınmazların ihalesi için açık teklifi usulü ile yapılacak. Satış 25 Nisan 2024’te saat 15:30’da Milli Emlak'ta toplanacak komisyonca yapılacak. Örneğin Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan 812 metrekarelik arsa 17 milyon 52 bin TL’ye ihaleye çıkacak.



Milli Emlak'tan ihaleye çıkarılacak araziler arasında ise Mahmutseydi, Kayabaşı, Gözüküçüklü, Çamlıca, Karamanlar, Uğurlu, Bıçakçı, ve Oba’da bulunan araziler bulunurken Kestel’de ise kiralık bir parsel yer aldı. En ucuzu Çamlıca Mahallesinde bin 683 metrekare büyüklüğüne sahip tarla 260 bin liradan tekliflere açıldı. Bıçakçı’da 3 bin 505 metrekare kısmen işgal altındaki tarla keçiboynuzu ve zeytin bahçesi ise 5 milyon 260 bin liradan satışa sunulacak.