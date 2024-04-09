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Jakuzili başkan iddiası: Belediye AK Parti'den CHP'ye geçince... Hakkımı helal etmiyorum

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Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, başkanlık katında jakuzi bulunduğuna dair iddialara ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Döğücü, programda bulunan Şaban Sevinç'e de tepki gösterirken "Benim itibarımla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum." dedi. Sevinç ise Döğücü'den özür diledi.

Jakuzili başkan iddiası: Belediye AK Parti'den CHP'ye geçince... Hakkımı helal etmiyorum mask
Jakuzili başkan iddiası: Belediye AK Parti'den CHP'ye geçince... Hakkımı helal etmiyorum
Jakuzili başkan iddiası: Belediye AK Parti'den CHP'ye geçince... Hakkımı helal etmiyorum
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CHP, AK Parti'nin 16 yıldır yönettiği ve en son Şeyma Döğücü'nün başkanlık yaptığı Sancaktepe Belediyesi’ni 31 Mart yerelde seçimlerde yüzde 50,59 oy ile kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi danışmanlığını yapan Necati Özkan'ın Sancaktepe Belediyesi’yle ilgili 'jakuzi' iddiaları ise dikkat çekti.


Ruşen Çakır’ın Medyascope kanalında konuşan Özkan, yeni başkan Alper Yeğin’i kutlamak için gittiği belediye binasının başkanlık katının 6 bin metrekare olduğunu, katta jakuzi ve 200 metrekarelik mutfak bulunduğunu anlattı.

Söz konusu 'jakuzi' iddiaları bir anda gündem yaratırken, iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunan eski Başkan Şeyma Döğücü, katıldığı tv100 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Döğücü şu ifadeleri kullandı;

'BENİM İTİBARIMLA OYNADILAR, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'
"Orada Şaban Sevinç dahil internetten alınmış jakuzi paylaşarak bizim başkanlık katında jakuzi yaptırdığımızı söylediler. Buna 1 milyonun üzerinde yorum geldi.


Buna herkesi o kadar inandırdılar ki. Benim itibarımla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum.

'BİZİM ŞATAFATLA, LÜKSLE İŞİMİZ OLMAZ'
Beni çok üzdüler. Böyle bir şey olması mümkün değil. Buna nasıl inanıyor insanlar gerçekten hayretlerle karşıladım. Bizim şatafatla, lüksle işimiz olmaz.

Biz vatandaşımızın her daim yanındayız. Sancaktepe'ye gitsinler, oradaki tüm insanlara sorsunlar. Benim nasıl bir başkan olduğumu görsünler.

Vatandaşın, halkın yanında bir başkan olarak 5 yıl süresince elimin, yüzümün akıyla bir kadın başkan olarak siyasetin tüm pisliklerine rağmen çok başarılı bir belediye başkanlığı yaptığımı da ifade etmek istiyorum.


'Jakkuzi' dedikleri şey... Herkesin bir ihtiyacını göreceği, namazımızı kıldığımız, abdestimizi aldığımız bir odamızın olduğu bir alanı jakuzili diye lanse etmek ve bunu bir görselle birlikte paylaşmak. Altındaki yorumları lütfen Şaban Sevinç orada oturuyor, okusun. Bana yapılan hakaretleri, ahlaksızca yorumları lütfen görsün. Bana küfür ettirttiler. Ben gerekli tüm işlemleri başlatacağım."

ŞABAN SEVİNÇ ÖZÜR DİLEDİ
Bu sözlerin ardından araya giren Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ise Döğücü'den özür dilerken "Şeyma Hanım ben de evet bir tweet attım sonra olayın doğru olmadığını öğrenince o paylaşımımı sildim. Ben kendi adıma özür diliyorum. Ama efendim kaynak ben değilim." dedi.

"O TWEETİNİZİN 15-20 DAKİKA DURMASI YETTİ"
Bunun üzerine Döğücü ise "Kimse benden özür dilemedi Şaban bey. Ben bir kadınım ve bana edilen hakaret ve küfürlerin haddi hesabı yok. O tweetinizin 15-20 dakika durması yetti. Kaynağınızın doğruluğunu araştıracaksınız." diye konuştu.

Kaynak: MYNET

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09 Nis 2024 - 09:56 - Gündem

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