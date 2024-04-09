Alanya'da ATM'lere saldırı

Edinilen ilk bilgilere göre Alanya'da iki farklı ATM'nin saldırıya uğradığı görüldü. Sabah saatlerinde ATM'lerden para çekmek isteyen vatandaşlar şaşkına döndü. Güller Pınarı Mahallesi'ndeki ATM'lere kimin ve neden saldırdığı araştırılıyor.