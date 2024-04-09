634 bin TL'ye sıfır araba: Renault büyük fırsatı duyurdu

Sıfır kilometre otomobil alımında en önemli maliyet kalemi olan ÖTV, araç fiyatlarını oldukça yükseltiyor. Ancak ÖTV muafiyeti hakkıyla, sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için fiyatlar oldukça cazip hale geliyor. Bu hak, yüzde 90 ve üzerinde engeli olan veya bu durumda aile bireyi bulunan kişilere sağlanıyor. ÖTV’siz satışlarda, araç fiyatı yaklaşık olarak yüzde 40 oranında düşüyor.

ÖTV muafiyetiyle Renault Megane Sedan, Nisan 2024 fiyatlarına göre 1.182.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ancak ÖTV muafiyet hakkı olanlar için bu fiyat sadece 634.000 TL’ye kadar düşüyor. Bu avantajlı fırsatla, sıfır kilometre Renault Megane Sedan sahibi olmak isteyenler, özel fiyatla satışın başladığı dönemi kaçırmamalılar.