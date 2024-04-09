Korku filmlerini aratmayan olay: Sevgilisi ile birlikteyken kocası evi bastı! Kaçmaya çalıştı ama...

Sosyal medyadan paylaşılan ve yurt dışında çekildiği tahmin edilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam sevgilisinin kocasının evi basması üzerine çareyi çarşaflardan yaptığı iple kaçmakta buldu. O anlarda adamın balkonda duruma tepki gösterdiği görülürken beklenmedik bir tepki de alt komşudan geldi.
Balkona çıkan yaşlı kadın elindeki süpürgeyle kaçmaya çalışan adama vurdu. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten teyzenin tepkisi olay" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Film gibi izledim" yorumunu yaptı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.