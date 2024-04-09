09 Nis 2024 - 07:33- Siyaset G:

Bir belediyeye daha kayyum atandı

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YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

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YÜKSEK Seçim Kurulu ( YSK), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Karar sonrası Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.

Pınarbaşı ilçesinde CHP'li aday Deniz Yağan, 5 bin 82 oy, MHP'li aday Menduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy aldı. Resmi olmayan sonuçların ardından MHP, 'mühürsüz pusula' gerekçesiyle seçimin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurul, 6 evet, 1 ret oyu ile seçimin yenilenmesine karar verdi. CHP'nin itirazları sonrası YSK, Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenileneceğini açıkladı. Kararın ardından Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na kayyum attandı.

Konuya ilişkin Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde ilimiz Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 02 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir. Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği tarih olan 02 Haziran 2024 tarihine kadar Valilik makamının oluru ile, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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09 Nis 2024 - 07:33 DHA Kayseri- Siyaset

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