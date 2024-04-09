BES'te yeni dönem: Şartları karşılayan herkes yüzde 50'sini geri alacak! İşte şartlar...

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), evlilik, konut alımı ve doğal afet gibi durumlarda birikmiş olan tutarın yüzde 50'sini alma imkanı sunan kısmi ödeme uygulamasının başvuru koşulları belli oldu. Bu uygulama için katılımcıların en az 5 yıl sistemde bulunması gerekecek ve ödenecek miktarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından düşülecek.



Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Temmuz'da devreye alacağı kısmi ödeme uygulamasının başvuru detaylarını içeren genelgeyi yayımladı. Bu uygulama sayesinde katılımcılar, sistemden çıkmadan hak kaybı yaşamadan evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında biriken tutarın yüzde 50'si kadarını anında iade olarak alabilecekler.



Kısmi ödeme hakkından yararlanmak isteyen katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketine SEDDK'nın belirlediği şartlar çerçevesinde başvuru yapabilecekler. Emeklilik şirketleri, katılımcıların başvurularını Emeklilik Gözetim Merkezi'nin sağladığı altyapı ile kontrol edebilecekler.

TÜM ŞARTLARI AÇIKLANDI

Kısmi ödeme için başvuracak olan katılımcıların daha önce bu haktan yararlanmamış olmaları gerekiyor. Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi olan kişilere sadece bir başvuru hakkı tanınırken, doğal afet durumu dışında daha önce kısmi ödeme almış olanların, önceki ödeme tarihinden yeni başvuru tarihine kadar en az 5 yıl geçmiş olma şartı aranacak.



SEDDK, süre şartının yanı sıra katkı payı ödemeleri için de belirli kriterler belirledi. Doğal afet durumu dışında daha önce kısmi ödeme almış olanların, önceki ödeme tarihinden veya ilk defa bu hakkı kullanacak katılımcıların sözleşme yürürlük tarihinden son başvuru tarihine kadar aylık asgari ücretin en az beş katı kadar katkı payı ödemiş olmaları gerekecek.



Bireysel emeklilik sözleşmesinde rehin, haciz veya alacağın devri olmaması gerekecek. Kısmi ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucu, talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirilecek.



Katılımcılar, istenilen belgelerle birlikte başvuru yapabilecekleri gibi, başvuru tarihinden en fazla 2 ay öncesine kadar evlendiklerini veya konut satın aldıklarını gösteren belgelerle de başvurabilecekler. Başvurusu onaylanan ve ödeme alan katılımcılar, aldıkları ödemeden itibaren 2 ay içinde ilgili belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini tamamlayacaklar.



Konut alımı için sunulan belgeler arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan web tapu belgesi ile üretilen doğrulama kodunu içeren tapu belgesi nüshası bulunacak. Evlilik durumu için ise e-Devlet sistemi üzerinden alınan ve doğrulama kodu içeren nüfus kayıt örneği, doğal afet durumu için ise SEDDK tarafından duyurulan belgeler arasında yer alacak.



KISMİ ÖDEME TUTARI NEYE GÖRE HESAPLANACAK?

Kısmi ödeme tutarı, başvuru tarihinde katılımcının hesabında bulunan fon pay adedi üzerinden hesaplanacak. Başvuru tarihinde bekleyen fon alım talimatları, henüz katılımcının hesabına geçmemiş olan katkı payı ve devlet katkısı tutarları dikkate alınmayacak.



Birden fazla fon payına sahip olan katılımcılar, kısmi ödeme tutarının toplam birikime oranı kadar her fon türünden fon satım talimatı verecekler. Fon satım talimatı verilen hesapta, devam eden fon dağılım değişikliği veya kesintiler varsa önce bu işlemlerin tamamlanması gerekecek. Katılımcılar, belgeleri başvurudan sonra sunmaları halinde en fazla iki ay içinde fon dağılımı değiştiremeyecekler.



HESAPLARA NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kısmi ödeme tutarları, en geç fonların nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde katılımcı hesabına yatırılacak. Belgeler başvurudan sonra sunulursa, devlet katkısı en geç fonların nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde ödenecek.



HANGİ DURUMLARDA BAŞVURU GEÇERSİZ SAYILACAK?

Eğer nakde dönüştürülen tutar 10 iş günü içinde ödenemez veya kısmi ödeme gerçekleştirilemezse, başvuru geçersiz sayılacak. Bu durumda tutar, iki iş günü içinde katılımcının mevcut fon dağılım tercihine göre yatırıma yönlendirilecek.



Katılımcılar, başvuru formunda kısmi ödeme tutarını yüzde 50 olarak belirleyebilecekleri gibi daha az bir miktar da talep edebilecekler. Ancak konut alımı ve evlilik durumlarında başvurunun iptal edilmesi veya gerekli belgelerin 2 ay içinde sunulmaması durumunda, ödenen tutarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından indirilecek.

Kaynak: Kamu Son Haber