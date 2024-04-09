- Ekonomi

Bakanlık'tan uzun kuyruklar oluşturan "Ücretsiz hizmet" Vatandaş soluğu Nüfus dairelerinde aldı...

ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuyla birlikte milyonlarca vatandaş Nüfus Müdürlüğü'ne akın etti. Yeni düzenleme ile birlikte belirli hizmetler artık ücretsiz hale geldi.

Bakanlık'tan uzun kuyruklar oluşturan "Ücretsiz hizmet" Vatandaş soluğu Nüfus dairelerinde aldı... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı yapılan yeni düzenlemeyi duyurunca vatandaşlar en yakın Nüfüs Müdürlüğü'ne akın etti. Yeni yapılan değişiklikle birlikte o işlemler tamamen ücretsiz olacak.

Yeni düzenlemeye göre artık cüzdanınızda birçok kart bulundurmanıza gerek kalmayacak. Hem TC kimlik kartı hem de ehliyetinizi tek bir kartta birleştirmeniz mümkün olacak. Uygulamadan yararlanmak için tek yapmanız gereken nüfus müdürlüğüne başvuru yapmak. Üstelik sadece 5 dakikada işlem sona eriyor ve tüm kartlarınız birleşmiş oluyor.

Nüfus müdürlüğünden randevu alarak bu iki kartı birleştirebilirsiniz. İşlemler için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu sayfasından işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.,

Yeni kimlik kartı ve ehliyetiniz varsa herhangi bir belgeye ihtiyaç olmadan birleştirme işlemi yapılabilir. Ancak eski ehliyetiniz varsa öncelikle yeni ehliyet almanız gerekmektedir. Bu durumda 15 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca yeni kimlik için başvuru yaparken 37 TL harç bedelinin ödenmesi ve son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğrafın ibraz edilmesi gerekmektedir. Yenileme işlemleri sırasında eski ehliyet veya kimliğinizin yanınızda bulunması da önemlidir.

Bu işlemler sonucunda birleştirme işlemi gerçekleştirilerek yeni kimlik ve ehliyetiniz adresinize gönderilecek.

Cüzdanınızda hem ehliyet hem de TC Kimlik kartı taşımanıza artık gerek yok. İki kartı birleştirmek artık mümkün. Bunun için nüfus müdürlüğünden randevu almanız yeterli olacak. Kimlik ile ehliyet birleştirme işleminin nasıl yapılacağı da merak konusu oldu.

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL İŞLİYOR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Al sayfasını açın.
TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme seçeneğine tıklayın.
Çıkan ekranı onaylayın.
Kişisel bilgilerinizi girin.

İl ve ilçe seçin.
Adına randevu alınan kişiyi seçin.
Randevu saatini seçin.''

HANGİ BELGELER KARŞILANMALI?

Eğer yeni kimlik kartına ve yeni sürücü belgesi bulunuyorsa kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok. Yeni kimliği ve yeni ehliyeti yetkiliye verdikten sonra birleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Birleştirme işlemi gerçekleştirilmiş kimlik birkaç gün içinde adresinize gönderilmiş olacak.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, etti, Olacak, Son, Sürücü

09 Nis 2024 - 05:17 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bakanlık'tan uzun kuyruklar oluşturan "Ücretsiz hizmet" Vatandaş soluğu Nüfus dairelerinde aldı... mask
Bakanlık'tan uzun kuyruklar oluşturan "Ücretsiz hizmet" Vatandaş soluğu Nüfus dairelerinde aldı...
SGK uzmanından işçilere müjde: Maaş detayları açıklandı! İşte rakam... mask
SGK uzmanından işçilere müjde: Maaş detayları açıklandı! İşte rakam...
Bakan Koca sosyal medyadan ateş püskürdü: Önünü kesmeyin! mask
Bakan Koca sosyal medyadan ateş püskürdü: Önünü kesmeyin!
TOKİ'den ucuz arsa fırsatı: Kapış kapış gidiyor! En ucuzu 3 bin TL... mask
TOKİ'den ucuz arsa fırsatı: Kapış kapış gidiyor! En ucuzu 3 bin TL...
Otomobil tercihinde 1. sıradaydı: İşte merak edilen fiyat listesi... mask
Otomobil tercihinde 1. sıradaydı: İşte merak edilen fiyat listesi...
Bayram faturası cep yakıyor mask
Bayram faturası cep yakıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber