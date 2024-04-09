Bakanlık'tan uzun kuyruklar oluşturan "Ücretsiz hizmet" Vatandaş soluğu Nüfus dairelerinde aldı...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı yapılan yeni düzenlemeyi duyurunca vatandaşlar en yakın Nüfüs Müdürlüğü'ne akın etti. Yeni yapılan değişiklikle birlikte o işlemler tamamen ücretsiz olacak.

Yeni düzenlemeye göre artık cüzdanınızda birçok kart bulundurmanıza gerek kalmayacak. Hem TC kimlik kartı hem de ehliyetinizi tek bir kartta birleştirmeniz mümkün olacak. Uygulamadan yararlanmak için tek yapmanız gereken nüfus müdürlüğüne başvuru yapmak. Üstelik sadece 5 dakikada işlem sona eriyor ve tüm kartlarınız birleşmiş oluyor.

Nüfus müdürlüğünden randevu alarak bu iki kartı birleştirebilirsiniz. İşlemler için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu sayfasından işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.,

Yeni kimlik kartı ve ehliyetiniz varsa herhangi bir belgeye ihtiyaç olmadan birleştirme işlemi yapılabilir. Ancak eski ehliyetiniz varsa öncelikle yeni ehliyet almanız gerekmektedir. Bu durumda 15 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca yeni kimlik için başvuru yaparken 37 TL harç bedelinin ödenmesi ve son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğrafın ibraz edilmesi gerekmektedir. Yenileme işlemleri sırasında eski ehliyet veya kimliğinizin yanınızda bulunması da önemlidir.

Bu işlemler sonucunda birleştirme işlemi gerçekleştirilerek yeni kimlik ve ehliyetiniz adresinize gönderilecek.

Cüzdanınızda hem ehliyet hem de TC Kimlik kartı taşımanıza artık gerek yok. İki kartı birleştirmek artık mümkün. Bunun için nüfus müdürlüğünden randevu almanız yeterli olacak. Kimlik ile ehliyet birleştirme işleminin nasıl yapılacağı da merak konusu oldu.

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL İŞLİYOR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Al sayfasını açın.

TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme seçeneğine tıklayın.

Çıkan ekranı onaylayın.

Kişisel bilgilerinizi girin.

İl ve ilçe seçin.

Adına randevu alınan kişiyi seçin.

Randevu saatini seçin.''

HANGİ BELGELER KARŞILANMALI?

Eğer yeni kimlik kartına ve yeni sürücü belgesi bulunuyorsa kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok. Yeni kimliği ve yeni ehliyeti yetkiliye verdikten sonra birleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Birleştirme işlemi gerçekleştirilmiş kimlik birkaç gün içinde adresinize gönderilmiş olacak.

Kaynak: Kamu Son Haber