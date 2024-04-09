Netflix sosyal medyayı ikiye bölen özelliğini duyurdu!

Dünyanın en ünlü televizyon platformu Netflix, iddialara göre sevişme sahnelerini atlamayı sağlayan bir özellik ekledi. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber büyük ilgi gördü.
Bir kullanıcının attığı tweet'in ardından, sosyal medya platformları bu iddia ile çalkalandı. Netflix'ten henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, bazı kullanıcılar bu özelliği olumlu karşılarken, birçoğu ise eleştiri yağmuruna tuttu.
Sevişme sahnelerini atlamayı sağlayan bu özellik, kullanıcıların dizi veya film izlerken rahatsız olma riskini azaltabilirken, aynı zamanda içerik üreticilerinin sanatsal ifade özgürlüğünü kısıtladığı endişeleri de dile getirildi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.