SGK uzmanından işçilere müjde: Maaş detayları açıklandı! İşte rakam...

Bayram Tatilinde çalışacak olanların mesai Ücretleri tartışma konusu olurken vatandaşlar ne kadar alacağını hesaplamaya başladı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun hesaplama yaparak Ramazan Bayramında çalışanların ne kadar mesai alacağını sosyal medya hesabından paylaştı.

2024 Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerinde olacağı öncesi, bayram tatili başlangıcı belli oldu. Öte yandan memurlara Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı.

İdari izin kapsamında 8 Nisan Pazartesi ve yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü, bayram öncesi tatil olarak duyuruldu. Böylece, bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar günü bitecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı X’ten, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından çalışanların ne kadar mesai ücreti alacağını açıkladı.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI FAYDALANMAYACAK

Ramazan bayramı toplamda arefe günü dahil olmak üzere 3.5 gün olacak. Konuya ilişkin Özgür Erdursun “Ramazan bayramı 3.5 gün, 1.5 gün idari izin ve hafta tatili ile 9 gün olarak ilan edilse de bu tatilden kamu çalışanları dışında özel sektör çalışanları faydalanamayacaktır.” dedi.

Bayram tatili özel sektör çalışanları için salı günü arife yarım gün, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise tam gün olacağını belirten Erdursun, asgari ücretlinin ne kadar alçağını hesapladı.

2 BİN TL’YE YAKIN MESAİ ALACAKLAR

Özgür Erdursun, “Asgari Ücretle çalışan bir kişinin günlük ücreti net 566,74 TL'dir. Bayramda 3.5 gün tam çalışan kişi normal ücretine ilave olarak 1.983.58 TL ilave ücreti alacak.” diye konuştu.

Net 30 bin TL ücretle çalışan bir kişi ise ilave 3 bin 500 TL alacağını belirten SGK Uzmanı Erdursun, bayram çalışmalarında mesai hesabının normal ücretine ilave bir ücret ilavesi şeklinde uygulanacağını söyledi.

Kaynak: Kamu Son Haber